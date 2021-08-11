Не только кадровые изменения, – Солонтай сказал, когда доверие украинцев к МВД возрастет

В правоохранительных органах активно происходят кадровые перестановки. Такие изменения могут положительно повлиять на доверие украинцев к Министерству внутренних дел.

Новый глава МВД полностью формирует свою команду, а не оставляет людей Арсена Авакова. Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт по политике Александр Солонтай.

К теме Отставка главы полиции Киева: в СМИ назвали имя возможного преемника

Как МВД может повысить доверие украинцев

По его словам, любые кадровые ротации, замены людей – это шанс повысить доверие к правоохранительным органам. Но есть 2 момента, которые нужно учесть.

Первый момент

"Это не может сопровождаться только кадровыми изменениями. Должно быть объявление конкретных программных позиций, которые достигнут в ближайшее время", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что если это не сделать, то через несколько месяцев кадровый аванс доверия общества в отношении изменений не будет очевидным.

Солонтай прокомментировал кадровые изменения в МВД: смотрите видео

Второй момент

Второй нюанс, как отметил эксперт, является август. Ведь этот месяц – наименее политически активный сезон. Часть украинцев может даже не заметить кадровых перестановок.

Для того, чтобы получить больший кадровый аванс доверия – нужно еще презентовать новых людей в сентябре,

– отметил Солонтай.

"Незаконченность, несовершенство реформы полиции – это и есть главный вызов для нового руководителя", – добавил он.

Перестановки в правоохранительных органах: кратко