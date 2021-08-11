Новий очільник МВС повністю формує свою команду, а не залишає людей Арсена Авакова. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт з політики Олександр Солонтай.

До теми Відставка глави поліції Києва: у ЗМІ назвали ім'я ймовірного наступника

Як МВС може підвищити довіру українців

За його словами, будь-які кадрові ротації, заміни людей – це шанс підвищити довіру до правоохоронних органів. Але є 2 моменти, які потрібно врахувати.

Перший момент

"Це не може супроводжуватися лише кадровими змінами. Повинне бути оголошення конкретних програмних позицій, які досягнуть найближчим часом", – зазначив експерт.

Він наголосив, що якщо це не зробити, то через кілька місяців кадровий аванс довіри суспільства щодо змін не буде очевидним.

Солонтай прокоментував кадрові зміни в МВС: дивіться відео

Другий момент

Другий нюанс, як відзначив експерт, є серпень. Адже цей місяць – найменш політично активний сезон. Частина українців може навіть не помітити кадрових перестановок.

Для того, щоб отримати більший кадровий аванс довіри – потрібно ще презентувати нових людей у вересні,

– відзначив Солонтай.

"Незакінченість, недовершеність реформи поліції – це і є головний виклик для нового керівника", – додав він.

Перестановки у правоохоронних органах: коротко