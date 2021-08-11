Новий очільник МВС повністю формує свою команду, а не залишає людей Арсена Авакова. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт з політики Олександр Солонтай.
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Як МВС може підвищити довіру українців
За його словами, будь-які кадрові ротації, заміни людей – це шанс підвищити довіру до правоохоронних органів. Але є 2 моменти, які потрібно врахувати.
Перший момент
"Це не може супроводжуватися лише кадровими змінами. Повинне бути оголошення конкретних програмних позицій, які досягнуть найближчим часом", – зазначив експерт.
Він наголосив, що якщо це не зробити, то через кілька місяців кадровий аванс довіри суспільства щодо змін не буде очевидним.
Солонтай прокоментував кадрові зміни в МВС: дивіться відео
Другий момент
Другий нюанс, як відзначив експерт, є серпень. Адже цей місяць – найменш політично активний сезон. Частина українців може навіть не помітити кадрових перестановок.
Для того, щоб отримати більший кадровий аванс довіри – потрібно ще презентувати нових людей у вересні,
– відзначив Солонтай.
"Незакінченість, недовершеність реформи поліції – це і є головний виклик для нового керівника", – додав він.
Перестановки у правоохоронних органах: коротко
- Арсен Аваков 14 липня пішов у відставку. Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський.
- На початку серпня звільнили і заступника глави МВС Антона Геращенка. Замість нього призначили Мері Акопян та Богдана Драп'ятого.