Порошенко может быть третьим, – Солонтай предположил, кто попадет под деолигархизацию Зеленского
Источник:24 канал
Владимир Зеленский продолжает активную борьбу с олигархами. После суда над Виктором Медведчуком новые санкции могут ждать и других чиновников.
Украинский народ не оценит, если Зеленский переместит Медведчука с домашнего ареста в тюрьму. Отметят лишь то, если под санкции попадут новые люди. Такое мнение в программе "Что это было?" на 24 канале высказал эксперт Института политического образования Александр Солонтай.
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Может ли Зеленский посадить Порошенко
По его словам, после Медведчука должен быть кто-то такой, кто действительно убедит общество, что это борьба с олигархией, коррупцией. Если арестовать Порошенко – это будет восприниматься в контексте, будто Зеленский расчищает себе электоральное поле.
По моему мнению, Порошенко у Зеленского может быть третьим. Никак не вторым,
– отметил Солонтай.
Он пояснил, что арест Порошенко может восприниматься как расправа с политическим оппонентом. Там же как Виктор Янукович сделал с Юлией Тимошенко. Однако в будущем Порошенко может быть третьим или четвертым в списке на деолигархизацию.
Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
С кем будет бороться Зеленский дальше
По мнению Солонтая, следующим под суд может попасть олигарх Игорь Коломойский. Он есть в списке Совета нацбезопасности и обороны. Кроме того, для украинцев не важно, какую меру пресечения будут избирать олигархам – отправлять под домашний арест или сажать.
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Деолигархизация началась с Медведчука: главное
- СНБО в феврале 2021 года ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены и ближайших соратников. В частности, против Тараса Козака.
- Подконтрольные им телеканалы – "112 Украина", NewsOne и ZIK, заблокировали.
- Уже в мае олигарху Медведчуку объявили подозрение в государственной измене.
- Его посадили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
- Повторное 13-часовое заседание суда состоялось 9 июля. Нардепу оставили предварительное наказание.