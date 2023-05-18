Забыли о целях "СВО": пропагандист Соловьев раскритиковал действия Путина

На российском пропагандистском шоу неожиданно раскритиковали действия Путина. Мол, Россия недостаточно четко сформулировала цели так называемой "СВО", а теперь вообще не знает, за что воюет.

В частности, известный российский пропагандист и прихвостень президента России Владимира Путина Владимир Соловьев в своей пропагандистской программе прошелся по так называемым целям "специальной военной операции", которую в России именуют войной против Украины, информирует 24 Канал.

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Россияне ищут "мотивацию" для украинцев

Один из гостей ток-шоу выразил мнение, что Россия недостаточно четко формулирует задачи о том, "что мы (россияне – 24 Канал) пытаемся сказать украинскому народу".

Нельзя переставить бороться с нацизмом и сатанизмом даже на секунду. Оставьте на один месяц клумбу – если ее не полоть, то там не будет цветов,

– заявил этот гость.

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Соловьев неожиданно поддержал этот тезис. Он добавил, что россияне отдают себе отчет в том, "против чего они воюют", но им нужно сформулировать послание – "за что они воюют", чтобы "донести это украинскому народу".

"Сначала была демилитаризация, денацификация и намерение отодвинуть границы НАТО от России, а теперь возле нас оказалась Финляндия, которая, очевидно, хочет реванша. Прибалты теперь что-то хотят, поляки, а мы чего хотим?", – сетует будущий узник Гааги.

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