Один из главных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев с начала вторжения угрожал ударить по Банковой и уничтожить политическое руководство Украины. Но что-то пошло не по плану.

На своем ток-шоу Соловьев пытался оправдаться и объяснить, почему Россия все же не может так легко уничтожить политическую верхушку Украины. Пропагандист даже приплел Ливан к своему рассказу, информирует 24 Канал.

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Оправдание Соловьева

Владимиру Соловьеву в прямом эфире своей программы пришлось завуалированно признаться, почему российские оккупанты до сих пор не снесли Банковую. Об этом он заговорил в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке.

У Ливана и "Хезболлы" нет систем ПВО, которые хотя бы отдаленно можно было бы назвать современными. У них нет ничего, что могло бы помешать Израилю атаковать. Это для тех, кто говорит, почему это мы не наносим удары по Киеву, чтобы ликвидировать политическое руководство Украины,

– признался пропагандист.

Интересно! Россия стояла за подготовками к покушениям на высшее украинское политическо-военное руководство. Так, в мае стало известно, что СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, которые готовили убийство Зеленского и других высокопоставленных чиновников. Двое полковников УГО получили подозрение в государственной измене за сотрудничество с агентами ФСБ.

Тогда покушение должны были осуществить также на главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова.

К слову, Соловьев также выразил опасения относительно украинского Плана победы в войне, который Владимир Зеленский уже представил президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на выборах – Камале Харрис и Дональду Трампу.

В частности, Соловьева очень не радует перспектива, что у Украины начинает увеличиваться количество западных самолетов. Пропагандист считает, что наше государство имеет больше бортов, чем это официально озвучивают. Соответственно страх вызывает и вероятность подготовки союзников к предоставлению Украине разрешения на дальнобойные удары по России.