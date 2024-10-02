На своєму ток-шоу Соловйов намагався виправдатися й пояснити, чому Росія все ж не може так легко знищити політичну верхівку України. Пропагандист навіть приплів Ліван до своєї розповіді, інформує 24 Канал.

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Виправдовування Соловйова

Владіміру Соловйову у прямому ефірі своєї програми довелося завуальовано зізнатися, чому російські окупанти ще досі не знесли Банкову. Про це він заговорив у контексті загострення ситуації на Близькому Сході.

У Лівану та "Хезболли" немає систем ППО, які хоч би віддалено можна було б назвати сучасними. У них немає нічого, що могло б завадити Ізраїлю атакувати. Це для тих, хто каже, чому це ми не завдаємо ударів по Києву, щоб ліквідувати політичне керівництво України,

– зізнався пропагандист.

Цікаво! Росія стояла за підготовками до замахів на вище українське політично-військове керівництво. Так, у травні стало відомо, що СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Зеленського та інших високопосадовців. Двоє полковників УДО отримали підозру у державній зраді за співпрацю з агентами ФСБ.

Тоді замах мали здійснити також на очільника СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.

До слова, Соловйов також висловив побоювання щодо українського Плану перемоги у війні, який Володимир Зеленський уже представив президенту США Джо Байдену, а також кандидатам на виборах – Камалі Гарріс й Дональду Трампу.

Зокрема, Соловйова дуже не тішить перспектива, що в України починає збільшуватися кількість західних літаків. Пропагандист вважає, що наша держава має більше бортів, ніж це офіційно озвучують. Відповідно страх викликає і ймовірність підготовки союзників до надання Україні дозволу на далекобійні удари по Росії.