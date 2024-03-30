Соловьев на всю Россию легитимизировал убийства украинцев

Отвратительный российский пропагандист Владимир Соловьев призвал уничтожить Харьков и Киев во время одной из своих телевизионных программ. Это заявление вполне соответствует расчеловечиванию российской власти и пропаганды, которое мы наблюдаем после теракта под Москвой.

В России признали истинную цель войны против Украины

Да, в России и раньше были ужасные пытки, издевательства над людьми и другие преступления. Однако ни один из режимов не щеголял этими преступлениями по телевидению, надеясь на понимание и радость собственного общества.

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Призывы уничтожить Харьков и Киев также соответствуют общему мейнстриму, хотя не соответствуют логике, с которой Владимир Путин начинал войну против Украины. Ведь главным лозунгом войны всегда была "защита" русскоязычного населения. Это население российская армия должна была "освободить" от мифических нацистов и их западных "покровителей", которые якобы захватили власть в Украине.

Но теперь оказывается, что Соловьев никого освобождать от "нацистов" не собирается, а желает тотального уничтожения города, который еще недавно Путин и другие российские чиновники называли "российским". Он желает уничтожения и населения этого города, которому, мол, нужно дать 48 часов для того, чтобы оно успело покинуть Харьков, который будет "обречен на уничтожение".

Если вы спросите у Соловьева, как можно уничтожить Харьков или Киев, который пропагандисты со времен империи называли "матерью городов русских", то пропагандист вам ответит, что никого "их" там уже не осталось. Мол, что все, что хотели жить в России, давно перебрались в нее, чтобы стать "пушечным мясом" для путинского режима.

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Однако это кажется довольно странным, ведь еще 2 года назад в Кремле не считали, что все, что хотят жить в России, должны оставить украинские города и переехать в Россию.

Поэтому освободительный поход российской армии превращается в поход завоевателей, которые хотят уничтожить население страны, в которую пытаются войти.

Здесь есть определенные споры с логикой, но нет споров с реальностью. Действия оккупантов в Бородянке, Буче и других городах Украины продемонстрировали, что российские войска получили от своего командования приказ о физическом уничтожении тех, кто проживает в Украине. Сейчас Соловьев просто легитимизировал эти намерения Путина и его окружения.

Уничтожение народов – смысл существования диктаторов

Не нужны никакие иллюзии – Россия имеет четкую программу окончательного решения "украинского вопроса", которая напоминает ту программу, с которой Адольф Гитлер подходил к еврейскому народу. В начале Второй мировой войны у многих также были иллюзии относительно намерений Гитлера. Кто-то считал, что рейхсканцлер хочет изолировать евреев от христианского населения Германии. Кто-то думал, что Гитлер хочет выселить евреев из Европы. Но на самом деле Гитлер, как и Путин, мечтал о физическом уничтожении миллионов людей.

Именно в физическом уничтожении такие диктаторы видят вдохновение и силу собственных народов, которые живут ради убийств и издевательств над другими. Современная Россия прекрасная иллюстрация ситуации, когда целое общество теряет человеческое лицо и ждет ситуации, когда счет их жертв будет идти на миллионы. Только в массовом истреблении населения Россия видит смысл своего существования на политической карте мира.

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Вся история России – это история массового убийства гражданского населения.

Хочу напомнить вам о миллионах людей, погибших во время Гражданской войны на территории Российской империи.

Хочу напомнить о миллионах людей, которые стали жертвами организованного Иосифом Сталиным и чекистами голодомора.

Хочу напомнить о миллионах людей, которые стали жертвами ГУЛАГа.

Хочу напомнить о миллионах жертв голода в разных регионах СССР до и после мировой войны.

Хочу напомнить о жертвах советского террора в тех странах, которые попали под оккупацию России после того, как СССР победил во Второй мировой войне.

Хочу напомнить о жертвах советских преступлений в Афганистане, и российских преступлений в Сирии.

Если мы с вами поймем, что вся история России – это история хладнокровных убийц, то почему мы должны удивляться тому, что Соловьев предлагает уничтожить Киев и Харьков? Слова пропагандиста – это исключительно продолжение российских цивилизационных традиций.

Иногда кажется, что Россия появилась на политической карте мира только для того, чтобы быть территорией террора, убийства и потери человеческого облика. Может, такие государства тоже нужны? Чтобы другие страны смотрели на них как в черное зеркало и осознавали, какими не надо быть и каким может быть пример настоящего отказа от человеческого подобия, когда он делается на уровне целого государства.