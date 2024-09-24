"Получит по шапке": Соловьев призвал Путина уйти в отставку

Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев настолько поверил в собственные силы, что призвал к отставке диктатора Владимира Путина, мол, "если это нужно". Все из-за унизительных для "второй армии мира" провалов в войне против Украины.

Гости программы были чрезвычайно поражены такими словами пропагандиста. Вероятно, они заволновались, смогут ли вообще до конца эфира досидеть в студии. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил 24 Каналу, что может быть с Соловьевым.

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Мог ли Соловьев оговориться

"Кажется, что у многих гостей после этих слов в голове появился мем про обезьяну с тарелками. Возникла такая пауза. Видно, как все безумно растерялись. Возможно, даже Соловьев до конца не понял, что сказал. А у гостей появилась мысль, что за ними приедут и придется писать жене: "Собери теплые вещи, потому что ночь проведу точно не дома", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Необходимо наблюдать за следующими эфирами – как Соловьев будет проводиться, или попытается как-то оправдаться, или дадут указания из Кремля и тот будет объяснять свою позицию. То, что произошло, выглядит действительно как дерзость, которое пока не имеет никакого объяснения.

Я больше склоняюсь к тому, что он оговорился и получит очень активно по шапке за то, что сказал такие вещи в эфире пропагандистского телеканала, который является номером один в России,

– предположил Иван Ступак.