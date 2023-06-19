Байден работает на Украину? Соловьев подорвал всю российскую пропаганду

На днях российский пропагандист Соловьев в эфире своей программы заявил – только представьте себе, что президентом США руководят украинцы. Мол, Джо Байден работает на Киев еще с тех времен, когда занимал должность вице-президента США.

Украина "руководит" всем миром

Ранее Россия очень гордилась тем, что усадила Дональда Трампа в президентское кресло в США. Симоньян даже открывала бутылку за победу Трампа. А сейчас, оказывается, все наоборот.

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Заявление Владимира Соловьева переворачивает с ног на голову всю российскую пропаганду. Раньше все российские СМИ утверждали, что это "англосаксы" руководят Украиной, а сейчас оказывается, что все наоборот. Раньше говорили, что в Киеве сидят марионетки Вашингтона, а сейчас все наоборот – в Вашингтоне сидят марионетки Киева.

Если вспомнить, что весь коллективный Запад и государства ООН называют Россию "оккупантом" и "агрессором" (а это свыше 140 стран) и являются марионетками США, как любят утверждать в Москве, то каково тогда влияние Украины?

Более полумира – это марионетки Украины! Вот так поворот! Вот так империя! Раньше Британию считали величайшей империей в мире, а оказывается все наоборот! Украина обошла все империи. Киев тайно захватил власть над всей планетой Земля. Это говорит псих Соловьев.

Как Россия собирается воевать со всемогущей Украиной?

В России не понимают, что у стран могут быть собственные интересы, они могут искренне сочувствовать тому, на кого напали, и тому, за кем правда. Российскому руководству это очень сложно понять. А вообще интересно, как Россия собирается воевать с Украиной, у которой сейчас столько власти?

Заметьте Ядерным оружием Кремль пугает не украинцев

На самом деле популярность Украины в мире сейчас действительно колоссальная. Во многих странах долгое время флагов Украины висело больше, чем национальных. Эту популярность украинцы завоевали своей храбростью, когда голыми руками останавливали российские танки.

Разговоры россиян, что кто-то кем-то крутит – исходят из непонимания человеческой природы. Люди – это свободные личности, имеющие собственные интересы. В России же говорят, что мир построен на конструкции – или раб, или хозяин. Однако это не цивилизация, это пещера, из которой Россия не выбралась и не выберется.