Во время тревоги сообщили о взрывах в Хмельницкой области: власти не подтвердили

Почти по всей Украине утром 23 июня была объявлена воздушная тревога. Жители Хмельницкой области якобы слышали взрывы. Однако местные власти это опровергли.

О звуках взрывов сообщили около 09:20. Однако впоследствии глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подчеркнул, что эта информация не подтвердилась.

Важно В большинстве областей Украины звучала воздушная тревога

Отметим, сначала тревогу объявили в восточных и центральных областях, а затем она распространилась и дальше. Впоследствии в регионах последовал отбой.

Не пренебрегайте укрытием в ближайшие дни

Напомним, во время воздушной тревоги следует находиться в укрытии, пока не объявят сигнал отбоя. Если такой возможности нет, следует хотя бы соблюдать правила двух стен дома. Игнорировать опасность нельзя никогда, однако в эти дни власти рекомендовали особенно осмотрительно относиться к тревоге.

Нардеп Федор Вениславский отметил, что Россия больно восприняла удар по "вышкам Бойко". В ответ кремлевские спикеры обещали "атаку центров принятия решений". В МВД тоже призвали не игнорировать тревогу. Обратили внимание на саммит в ЕС, во время которого 23 июня будут голосовать за кандидатство Украины. Россия может ракетами передавать определенный привет Западу.

Обстрелы оккупантов: последние новости

Накануне, 22 июня, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Николаеву. Выпустили 7 ракет, попавших по территории двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы. Там возник масштабный пожар. Сначала сообщили о трех пострадавших и одном погибшем, но о жертве информация не подтвердилась.

Также оккупанты 21 июня в очередной раз обстреляли Золочев в Харьковской области. Вражеские снаряды прилетели в частные дома, в поселке погибли 3 гражданских. Ночью 17 июня россияне обстреливали поселок кассетными боеприпасами, использование которых запрещено Международной конвенцией.

Кроме того, в течение всего дня 22 июня захватчики били по Сумской области. Вражеские обстрелы повредили водонапорную башню, ферму и интернат. Погиб человек. В Ахтырском районе на вражеской мине подорвался автомобиль полицейских, патрулировавших территорию. Двое правоохранителей получили ранения.

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