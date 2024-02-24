Нам нужно содействие МИД, – в "Сообществе семей Еленовки" рассказали о направлениях работы
Сейчас в ряде стран мира проходят акции в поддержку Украины. Их цель – рассказать о военных преступлениях россиян. В частности, и в отношении украинских военных, погибших или покалеченных в Еленовке.
Редактор ОО "Сообщество семей Еленовки" Александра Мазур рассказала 24 Каналу, что посыл таких акции – распространение информации о том, что россияне пытают и убивают военнопленных. А также о том, что Еленовка – самая массовая из известных казней во время полномасштабной войны России против Украины.
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"Также были другие единичные случаи и также были случаи, когда в российском плену умирали из-за нехватки медицинской помощи. Мы бы хотели, чтобы на заграницу лучше распространялась информация о том, что такое российский плен и как вообще для россиян военные преступления являются традиционными", – отметила Александра Мазур.
Общественная организация "Сообщество семей Еленовки" распространяет информацию о пленных и помогает гражданским и военным, которые находятся в российском плену. Это основная цель сообщества.
Редактор добавила, что акции за рубежом проводят благодаря диаспорам. Их ищут, контактируют и присылают материалы. В общественной организации добавляют, что такую инициативу следовало бы больше поддержать на государственном уровне.
Проблема в том, что нам, например, не помогает с этим МИД. Хотелось бы вместе с ними в этом направлении работать. Сейчас диаспоры делают все эти акции,
– сказала Мазур.
Например, в польских, немецких и французских СМИ достаточно мало упоминаний о Еленовке. А в Австралии почти вообще об этом не пишут.
"Нам важно привлекать все международное сообщество, потому что мы заинтересованы в том, чтобы Россия была, например, экономически изолирована. Нам нужно хорошо добавлять этот аргумент того, что она совершает военные преступления, совершает геноцид против нас", – сказала редактор ОО "Сообщество семей Еленовки".
Как помочь ОО "Сообщество семей Еленовки"
Общественная организация начала работать в январе 2023-го года. Основным триггером для этого стало расформирование миссии ООН, которая собиралась посетить место военного преступления оккупантов. Тогда родственники погибших и тех, кто выжил и до сих пор находится в плену, объединились. Все, чтобы это преступление россиян расследовали, а виновных привлекли к ответственности.
Более 100 человек, которые были ранены, они до сих пор находятся в российском плену и связи с ними нет. То есть мы даже не знаем, как они, какое у них сейчас состояние. Уже поддерживаем распространение и того, что россияне систематически казнят пленных,
– подчеркнула Мазур.
Если вы хотите организовать акцию в поддержку военнопленных, вы можете сконтактировать с ОО "Сообщество семей Еленовки" в соцсетях. Если вы проживаете за рубежом, то тоже можете присоединиться к организации. Также к сотрудничеству могут присоединиться художники.
Теракт в Еленовке: главное
- В ночь с 28 на 29 июля 2022-го года на территории исправительной колонии №120 во временно оккупированной Еленовке прогремел взрыв. Свидетели сообщили, что в Еленовке было три взрыва.
- В результате теракта погибли украинские военнопленные. Известно о 53 погибших. Также более 130 человек получили ранения.
- Россияне придумали, что взрыв произошел якобы в результате прилета HIMARS со стороны ВСУ. Однако в Офисе генпрокурора отметили, что Россия ударила по колонии реактивным термобарическим гранатометом.