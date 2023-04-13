Время освобождения приближается: партизаны превращают знаки окупантов в песочные часы
Партизаны проводят национально-просветительскую деятельность на временно оккупированных территориях. Такими действиями они ускоряют нашу победу.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал один из основателей движения сопротивления "Желтая лента". Он заверил, что увеличение украинской символики в Крыму гарантирует скорую деоккупацию полуострова.
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В каких направлениях работают активисты
Собеседник рассказал, что там, где работает "Желтая лента", там стопроцентно будет освобождение. Это касается не только Волчанска Харьковской области, где появилось десяток активистов, а через неделю город и область были освобождены. Это касается и правобережья Херсона, Донецка, Луганска и Крыма.
Мы работаем по направлениям, которые мы определили. Во первых, не допустить, чтобы многие наши украинцы получили российский паспорт, и тем самым, чтобы их не мобилизовали в российскую армию,
– говорит активист.
Кроме того, "Желтая лента" проводит просветительскую работу, передает патриотический настрой, призывает, что нужно держаться вместе, сопротивляться, потому что со дня на день, с недели на неделю зайдут наши ребята.
Активисты подчеркивают, что оккупация – это только вопрос времени. Следовательно, российские Z партизаны превращают в песочные часы, которые напоминают, что время освобождения близится.
Каким путем будут освобождать Крым: ответ Данилова
- Секретарь СНБО Алексей Данилов не так давно прокомментировал путь деоккупации Крыма. Он сказал, что может быть как военный, так и дипломатический путь.
- Данилов подчеркнул, что приоритетный вариант – это дипломатический путь во избежание жертв. Но чтобы реализовать дипломатический путь, нужно, чтобы Россия добровольно покинула захваченные территории.
- Если Россия откажется покидать оккупированные территории, то Украина оставляет за собой право дальнейшего способа освобождения своей территории.
- Президент Зеленский считает, что освобождение Крыма – безальтернативное.