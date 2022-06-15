Соотношение артиллерии – 10 к 1: в ОП напомнили участникам "Рамштайна-3" о цене их решений
Источник:твиттер Михаил Подоляк
Перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которая должна пройти в формате Рамштайн, советник главы ОП призвал партнеров ускорить поставки оружия в Украину.
Соответствующее обращение Михаил Подоляк опубликовал в твиттере. Он отметил, что на отдельных участках силы артиллерии врага в 10 раз превосходят наши.
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Подоляк призвал западных партеров предоставить оружие
По словам Подоляка, на отдельных участках соотношение российской артиллерии к украинской равно десяти к одному.
Линия фронта – более 1 000 километров,
– говорится в обращении к иностранным коллегам.
Он добавил, что каждый день получает сообщение с фронта. Наши защитники пишут, что держатся, однако без оружия это не так просто.
Каждый день получаю уведомления от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие". Я адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения,
– написал Подоляк.
Ранее Подоляк говорил, что Украине нужно
- 1000 гаубиц,
- 300 РСЗО,
- 500 танков,
- 2000 единиц бронетанковой техники.
Впрочем, как отметил бывший генерал США Уэсли Кларка, у западных партнеров нет такого количества оружия.
Когда НАТО объявит о передаче Украине тяжелого вооружения
Как сообщает генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг , министры обороны стран НАТО объявят о передаче Украине тяжелого вооружения вечером 15 июня. В том числе речь пойдет о тяжелом и дальнобойном вооружении.
Столтенберг анонсировал, что НАТО готовится перевести Вооруженные Силы Украины с постсоветского вооружения на оружие Североатлантического Альянса.
Третья встреча "Рамштайна": что известно
Третья встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины или "Рамштайн-3" состоится в Брюсселе 15 июня. По предварительной информации, на нем будут обсуждаться не только вопросы поставки оружия Украине, но и политические аспекты войны.
Так, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагает, что на повестку дня будет вынесен вопрос преодоления бюрократических препятствий, возникающих во время и после поставки определенного вооружения.