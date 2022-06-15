Відповідне звернення Михайло Подоляк опублікував у твітері. Він наголосив, що на окремих ділянках сили артилерії ворога в 10 разів переважають наші.

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Подоляк закликав західних партерів надати зброю

За словами Подоляка, на окремих ділянках співвідношення російської артилерії до української дорівнює десяти до одного.

Лінія фронту – понад 1 000 кілометрів,

– мовиться у зверненні до іноземних колег.

Він додав, що кожного дня отримує повідомлення із фронту. Наші захисники пишуть, що тримаються, проте без зброї це не так просто.

Кожного дня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю". Адресую це питання учасникам "Рамштайну". Брюссель, чекаємо на рішення,

– написав Подоляк.

Раніше Подоляк говорив, що Україні потрібно

1000 гаубиць,

300 РСЗВ,

500 танків,

2000 одиниць бронетанкової техніки.

Утім, як зазначив колишній генерал США Веслі Кларка, західні партнери не мають в наявності такої кількості зброї.

Коли НАТО оголосить про передачу Україні важкого озброєння

Як повідомляє генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, міністри оборони країн НАТО оголосять про передачу Україні важкого озброєння увечері 15 червня. В тому числі йтиметься про важке та далекобійне озброєння.

Крім того, Столтенберг анонсував, що НАТО готується перевести Збройні Сили України з пострадянського озброєння на зброю Північноатлантичного Альянсу.

Третя зустріч "Рамштайну": що відомо

Третя зустріч Контактної групи з питань оборони України або ж "Рамштайн-3" відбудеться у Брюсселі 15 червня. За попередньою інформацією, на ній обговорюватимуть не лише питання постачання зброї Україні, а й політичні аспекти війни.

Так, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припускає, що на порядок денний винесуть питання подолання бюрократичних перешкод, які виникають під час та після постачання певного озброєння.

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