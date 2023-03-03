Данилов назвал соотношение потерь Украины и России в боях за Бахмут
Российские войска несут бешеные потери на войне в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил потери россиян и Украины в Бахмуте.
По словам Данилова, в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Данилов озвучил потери россиян и Украины в Бахмуте
Он рассказал, что 2 марта на заседании Ставки обсуждали потери России и непосредственно то, что касается Бахмута.
Да, там сложно и тяжело, но имейте в виду, что наши ребята каждый день их там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем. И вот этот, скажем так, перерасчет – 1 к 7 в нашу пользу,
– сказал Данилов.
Какая ситуация в Бахмуте: главное
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что на Бахмуте наши военные ежедневно уничтожают террористов, они "упаковывают" их сотнями. По его словам, если ВСУ не смогут обороняться в Бахмуте, то войска будут опрокинуты на другие направления. Наши воины будут защищать город, пока сочтут нужным.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркнул, что только у Генштаба ВСУ есть максимально полная информация и может делать из нее выводы для принятия тех или иных решений. Если же посмотреть на общую ситуацию в Бахмуте, то сейчас нет целесообразности вывода наших войск из города.
- Повышение температуры и оттепели в Украине сейчас создают бездорожье, ограничивающее передвижение тяжелой техники по пересеченной местности вокруг Бахмута. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.