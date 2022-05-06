Сопротивление идет до последнего патрона, – Шмыгаль прокомментировал ситуацию на "Азовстали"

Российские войска не перестают обстреливать завод "Азовсталь" в Мариуполе, куда пытаются прорваться. Битва на "Азовстали" между украинскими защитниками и российскими оккупантами идет до последнего патрона.

Россияне пытаются зайти на территорию

О ситуации на металлургическом комбинате в Мариуполе рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что ситуация на "Азовстале" – критическая.

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Глава украинского правительства рассказал, что войска врага пытаются атаковать "Азовсталь" без остановки. По словам Шмыгаля, украинские защитники отбивают попытки россиян.

Российские войска бомбят "Азовсталь" и пытаются атаковать без остановки. И вчера и сегодня ночью были попытки россиян зайти на территорию. Наши военные героически отражают все их попытки. Сопротивление идет до последнего патрона, до последних сил,

– рассказал премьер.

Россияне убили троих женщин

Шмыгаль рассказал, что на заводе остается большое количество раненых людей и гражданских. Он сообщил, что от рук россиян погибли три молодых женщины.

Также он подчеркнул, что правительство и президент ведут переговоры с ООН о создании еще одного гуманитарного коридора для эвакуации людей из "Азовстали".

Что известно о ситуации на "Азовстали"

Украинские военные и гражданские скрываются от российских бомбардировок в укрытии на "Азовстали". Оккупанты почти полностью уничтожили Мариуполь, где от их рук уже погибли около 22 тысяч человек.

Только 1 мая российские оккупанты наконец-то позволили осуществить эвакуацию мирных людей, находившихся на "Азовстали" более 2 месяцев. По предварительным данным, с завода удалось эвакуировать более 500 человек.

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Однако раненые украинские военные продолжают оставаться на "Азовстали". В среду, 4 мая, в Генштабе ВСУ подтвердили информацию, что россияне прорвались на территорию завода.

Долгое время с украинскими бойцами не было связи. В Офисе Президента заявили, что оккупантов выбили из "Азовстали". Однако в полку "Азов" сообщили, что россияне остаются на территории завода.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия возобновила штурм "Азовстали".

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