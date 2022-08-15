Сопротивление растет: в караоке-баре в Крыму включили патриотическое "Дикое поле"

Несмотря на репрессии и запугивание, многие жители временно оккупированного россией Крыма продолжают поддерживать Украину. В частности, в сети появилось видео из караоке-бара, в котором включили патриотическую песню "Дикое поле".

Обратите внимание, что недавно крымский активист Василий Самойлов рассказал 24 каналу об усилении репрессий против татар и украинцев в Крыму. По его словам, фсб начала настоящие "чистки".

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В крымском караоке-баре включили патриотическую песню

В сети 14 августа появилось довольно интересное видео из временно оккупированного Крыма. На нем можно увидеть, как в караоке-баре "Краб" в городе Щелкино, расположенном вблизи мыса Казантип, включили патриотическую украинскую песню.

Выбор работников заведения пал на композицию "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK. Она посвящена нашим защитникам, защищающим государство от оккупантов. Песню сопровождал патриотический видеоряд, который транслировали на большом экране.

Многим посетителям понравилась песня. Они даже подпевали и приплясывали. Приблизительно в конце к работникам заведения подошел плотный мужчина с пивом в пластиковом стакане. Скорее всего, он попросил сменить репертуар, ведь после этого один из парней побежал к ноутбуку.

По информации ZN.UA, это видео вызвало большой резонанс в российских телеграм-каналах. Поэтому не исключено, что этот караоке-бар может ожидать судьба крымской СТО, которую незаконно снесли после отказа обслуживать технику оккупантов.

Смотрите видео с места происшествия:

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