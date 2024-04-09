Экс-соратника Шария сняли с должности завкафедрой журналистики в военном вузе
Бывшего соратника скандального пророссийского блогера Анатолия Шария сняли с должности заведующего кафедрой журналистики в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Речь идет о полковнике Геннадии Николайчуке.
Информацию изданию "Детектора медиа" подтвердили источники. Кроме того, источники 24 Канала также подтверждают эти данные.
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Что известно о снятии Николайчука с должности
Источники издания сообщили, что полковник Геннадий Николайчук больше не возглавляет кафедру журналистики в Военном институте Киевского национального университета имени Шевченко (ВИКНУ).
По данным двух источников издания в университете:
- его сняли с должности "под давлением публичности";
- руководство вуза проводит собеседование с кандидатами на должность начальника кафедры.
Кроме того, на свою предыдущую должность, начальника отдела проблем массовой коммуникации научно-исследовательского центра ВИКНУ, Николайчук не вернется. Ведь вакансию занял другой офицер.
Пресс-служба вуза информацию о снятии Николайчука с должности не подтверждает и не опровергает. В университете на повторный запрос "Детектор медиа" за подписью начальника ВИКНУ генерала Анатолия Шевченко, заявили, что "предоставление дальнейших оценок будет возможным после завершения служебного расследования".
Сам Геннадий Николай Николайчук, которому позвонили журналисты, попросил обратиться к нему позже.
Что предшествовало этому
- Служебное расследование в отношении Геннадия Николайчука продолжается месяц – с 6 марта 2024 года. Именно тогда издание "Детектор медиа" опубликовало материал о том, что заведующий кафедрой военной журналистики ВИКНУ в 2019 году баллотировался в парламент под номером 20 от "Партии Шария".
- Тогда партия пророссийского блогера, которого в Украине подозревают в государственной измене, проиграла выборы и набрала только 2,23% голосов. После этого Геннадий Николайчук продолжил работать в должности начальника группы международных связей Центрального спортивного клуба ВСУ.
- Через два года он перешел работать в университет Шевченко. В конце 2023 года он стал полковником, и осенью 2023 года – начальником кафедры военной журналистики.
- Издание "Детектор медиа" со ссылкой на свои данные написало, что руководство вуза не знало о политическом прошлом Николайчука. Вероятно, проверки не проводили, ведь Николайчук не имеет доступа к государственной тайне.
- В СБУ изданию ответили, что "перед назначением на данную должность не предусмотрена проверка Службой безопасности Украины".