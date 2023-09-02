Для сохранения путинской власти особенно важны Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что кремлевский диктатор понимает ситуацию, поэтому бережет двух своих сторонников.

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Экономический блок путинской власти

Эльвиру Набиуллину считают одной из сильнейших помощниц Путина, помогающей ему оставаться у власти. Без нее и Антона Силуанова российская экономика рухнула бы мгновенно.

Набиуллина действительно номер один. Сегодня она, как Геракл, держит умирающие российские финансы,

– сказал Игорь Яковенко.

Что касается других людей из окружения Путина, то среди них есть определенное количество ненамеренно, но играющих на руку Украине. Речь шла о Сергее Шойгу, который своими действиями только помогает нашему государству.

"Шойгу надо беречь, как зеницу ока, потому что это такой ценный кадр для Украины. Больше чем он, для Украины в путинском окружении не делает никто", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

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Надо устранить Путина

Сегодня в пользу Украины играют и критики Набиуллиной и Силуанова, и все, кто считает, что их надо кем-то заменить. В качестве примера звучат фамилии Михаила Делягина и Михаила Хазина. Если бы эти люди возглавили экономику России, ее уже ничто не спасло бы.

Делягин и Хазин – люди, считающие себя экономистами. Но если бы, например, на месяц они возглавили экономический блок, тогда уже ничто не спасло бы российскую экономику, она упала бы мгновенно,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Покончить с войной может только отстранение от власти непосредственно Путина, ведь любой из его преемников будет однозначно понимать, что войну против Украины нужно остановить.

Даже самый воинственный человек, который пришел бы к власти, все равно остановил бы войну и обвинил Путина во всех грехах. Но, к сожалению, сегодня никто не имеет для этого политической воли,

– подытожил Игорь Яковенко.

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