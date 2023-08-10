Четверо приспешников Медведчука получили тюремные сроки: они готовили госпереворот в Украине

Служба безопасности разоблачила четырех приспешников кума Путина Виктора Медведчука, планировавших совершить государственный переворот в Украине, синхронизировав его с началом полномасштабного вторжения России. Суд уже осудил злоумышленников.

В СБУ рассказали, что среди осужденных есть гражданин России, военный разведчик по специальности, находившийся на "прямой" связи с представителями администрации президента России и враждебными спецслужбами. Осужденные хотели захватить власть в Украине насильственным способом.

Важно Карманная армия Медведчука: как Кремль годами вербовал украинцев и где предатели сегодня

Какую схему готовили пособники Медведчука

Злоумышленники планировали "синхронизировать" государственный переворот с началом полномасштабного вторжения России. Тем самым надеялись помочь агрессору в скорейшей оккупации Украины,

– заявили в СБУ.

В частности, следователи установили, что задержанные лица:

хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах Украины;

эти прокремлевские центры должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого "национального собрания";

на них должны были "утвердить резолюцию" по отстранению от власти высшего военно-политического руководства Украины.

В случае отказа злоумышленники планировали перейти к "силовому сценарию". Для этого они формировали собственное "боевое крыло", к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц. Для поиска "кандидатов" использовали собственные связи среди сторонников рашизма,

– объяснили в СБУ.

Добавили, что следователи сработали на опережение и предотвратили реализацию незаконных действий. В частности, СБУ:

разоблачила организаторов преступления;

задокументировала их подрывную деятельность;

задержала в начале полномасштабного вторжения России.

Суд, на основании собранных доказательств, признал фигурантов дела виновными за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. В частности, приговоры получили:

россиянин – 10 лет;

организатор преступления – 7 лет;

два его сообщника – по 5 лет заключения.

Медведчук продолжает "деятельность" в России