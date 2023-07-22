Впервые в истории: Сорочинскую ярмарку проведут во Львове
Организаторы сообщили, что впервые в истории Сорочинскую ярмарку проведут не в Больших Сорочинцах Полтавской области. К такому поступку прибегли для того, чтобы не подвергать людей опасности из-за отсутствия укрытий в селе на Миргородщине.
Стоит отметить, что в 2023 году ярмарка пройдет в рамках праздника "Восток и Запад вместе!" Проведут ее во Львове и посвятят Дню Независимости Украины.
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Как будет проходить Сорочинская ярмарка во Львове
Впервые в своей истории Национальная Сорочинская ярмарка состоится во Львове,
– заявили организаторы.
Руководитель проекта Светлана Свищева рассказала Суспильному, что ярмарка пройдет на улице Коперника, 17 во Дворце искусств 24 – 27 августа ко Дню Независимости Украины.
По ее словам, на ярмарке во Львове будет ориентировочно 100 предпринимателей и мастеров, а также народные коллективы, которые примут участие во Всеукраинском фестивале народного творчества "Ярмарынка".
Организаторы сообщали, что на ярмарке будут:
- изделия мастеров народного творчества;
- товары украинских компаний;
- продукция крафтовых производителей;
- блюда украинской кухни.
Почему Сорочинскую ярмарку не проводят в Больших Сорочинцах
Светлана Свищева отметила, что у них на территории нет укрытия.
"Потому что если его строить, то оно должно вмещать минимум до 10 тысяч человек, ведь у нас участников каждый год до 5 тысяч. Поэтому сейчас есть более важные места, где нужны укрытия – это школы и садики", – пояснила Светлана Свищева.
Коротко о Сорочинской ярмарке
- Сорочинская ярмарка описана в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. В начале 19 века люди ехали на эту ярмарку за товарами, хотя она не была, ни самой большой, ни самой известной.
- Ярмарки существовали до 20 годов 19 века, пока не были закрыты из-за перехода на торговлю в кооперации и под контроль государства.
- В 1966 году Сорочинская ярмарка снова возродилась. В советское время существовала по инерции. В 1999 году ярмарка получила статус Национальной.
- Сорочинскую ярмарку не проводили дважды за 25 лет существования проекта. В частности, не было ярмарки в 2022 году.