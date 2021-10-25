Сорвалась с парашюта: на фестивале в Турции в море упала украинка
Источник:Haberler
Инцидент произошел во время выступления на 21 Международном фестивале воздушных игр Олюдениз. Проводят его в Турции в районе Фетхие провинции Мугла.
24 октября в море сорвалась украинская парашютистка. Кроме того, еще двое турецких спортсменов столкнулись в небе с парапланом. Этот момент попал на видео.
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В Турции пострадала украинская парашютистка
Турецкие СМИ 24 октября сообщили о нескольких инцидентах на Международном фестивале воздушных игр в Фехтие. Среди них и при участии украинки.
- Женщина прыгала с парашютом с высоты в 1700 метров (с горы Бабадаг), прыжок был одиночным.
- И вдруг ее парашют упал в море. Почему так произошло – пока неизвестно.
- К счастью, украинку оперативно извлечь из воды и доставили в местную больницу.
Однако пока что нет информации, в каком она состоянии, или как ее зовут.
Украинка в Турции упала с парашюта в море / Фото Haberler
К счастью, пострадавшую быстро вытащили из воды и отвезли в больницу / Фото Haberler
Однако о ее имени и в каком она состоянии пока ничего не известно / Фото Haberler
Впоследствии в TRT Haber опубликовали видео другого инцидента, произошедшего в этот же день – столкновение в небе двух парашютов и параплана. Пострадали три человека, которые также упали в море. Один из них в тяжелом состоянии.
Столкновение парашютистов и параплана в Турции: смотрите видео
Прыгали парашютисты с той же горы, и украинка.
Обратите внимание и на другие неприятные инциденты с украинцами в Турции:
- Гражданину Украины, задержанному в Турции, предъявлены обвинения в шпионаже. Ему грозит тюремное заключение до 20 лет.
- В Анталии произошло ДТП с участием украинцев – туристов на пешеходном переходе сбила машина. К сожалению, один человек погиб.