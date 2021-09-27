Сорвался вниз, поправляя градусник на балконе: подробности страшной трагедии в Запорожье
27 сентября 2021 , 16:53Читати новину українською
Источник:"Голос Запорожья"
В Запорожье 26 сентября погиб мужчина, который пытался поправить градусник, расположенный на балконе. Погибший потерял равновесие и упал.
Тело погибшего нашли возле одной из местных многоэтажек. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.
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По данным местных СМИ, погибший – житель Запорожья 1951 года рождения. Личность погибшего пока не раскрывают.
На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшего.
В Запорожской области мужчина подорвал собственный дом
- В Приморске 60-летний мужчина взорвал собственный дом. Как следствие, двухэтажный жилой дом был полностью разрушен. Кроме того, пострадали еще несколько соседних домов.
- Владельца дома спасатели извлекли из-под завалов. Его удалось спасти. Деталей о самочувствии пока не раскрывают.
- Также пострадал прохожий.
- На месте завала работали: следователи полиции; эксперты взрывотехники; криминалистическая лаборатория; руководители областной полиции; чрезвычайники и медики.
- Правоохранители устанавливают детали инцидента. Производства могут открыть по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и доведение до самоубийства