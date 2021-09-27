Сорвался вниз, поправляя градусник на балконе: подробности страшной трагедии в Запорожье

В Запорожье 26 сентября погиб мужчина, который пытался поправить градусник, расположенный на балконе. Погибший потерял равновесие и упал.

Тело погибшего нашли возле одной из местных многоэтажек. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.

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По данным местных СМИ, погибший – житель Запорожья 1951 года рождения. Личность погибшего пока не раскрывают.

На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

В Запорожской области мужчина подорвал собственный дом

В Приморске 60-летний мужчина взорвал собственный дом. Как следствие, двухэтажный жилой дом был полностью разрушен. Кроме того, пострадали еще несколько соседних домов.

Владельца дома спасатели извлекли из-под завалов. Его удалось спасти. Деталей о самочувствии пока не раскрывают.

Также пострадал прохожий.

На месте завала работали: следователи полиции; эксперты взрывотехники; криминалистическая лаборатория; руководители областной полиции; чрезвычайники и медики.

Правоохранители устанавливают детали инцидента. Производства могут открыть по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и доведение до самоубийства

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшего.