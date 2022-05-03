Сорванные ногти, связанные руки, – Подоляк показал жуткие фото с братской могилы на Киевщине

3 мая 2022 , 12:47
Читати новину українською

Михаил Подоляк опубликовал в соцсети жуткие фото с братской могилы в селе Калиновка Киевской области. У погибших – сорванные ногти и связанные руки.

Советник руководителя Офиса Президента Подоляк подчеркнул, что Россия избрала путь террора мирного населения. Страну-оккупанта следует признать спонсором терроризма.

Обратите внимание Никто не принес столько боли жителям Донбасса, как Россия, – Подоляк о десятках тысяч жертв

Сколько таких преступлений совершается прямо сейчас на оккупированных территориях? Россия избрала путь террора мирного населения и должна быть признана государством – спонсором терроризма,
– заявил Подоляк.


Братская могила в Киевской области / Фото 18+ из твиттера Михаила Подоляка


У погибших – связанные руки / Фото 18+ из твиттера Михаила Подоляка

 

 

 
Автор: Мар'яна Бекало