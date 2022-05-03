Сорванные ногти, связанные руки, – Подоляк показал жуткие фото с братской могилы на Киевщине
Михаил Подоляк опубликовал в соцсети жуткие фото с братской могилы в селе Калиновка Киевской области. У погибших – сорванные ногти и связанные руки.
Советник руководителя Офиса Президента Подоляк подчеркнул, что Россия избрала путь террора мирного населения. Страну-оккупанта следует признать спонсором терроризма.
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Сколько таких преступлений совершается прямо сейчас на оккупированных территориях? Россия избрала путь террора мирного населения и должна быть признана государством – спонсором терроризма,
– заявил Подоляк.
Братская могила в Киевской области / Фото 18+ из твиттера Михаила Подоляка
У погибших – связанные руки / Фото 18+ из твиттера Михаила Подоляка