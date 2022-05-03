Радника керівника Офісу Президента Подоляк наголосив, що Росія обрала шлях терору мирного населення. Країну-окупантку необхідно визнати спонсоркою тероризму.

Зауважте Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як Росія, – Подоляк про десятки тисяч жертв

Скільки таких злочинів відбувається просто зараз на окупованих територіях? Росія обрала шлях терору мирного населення та має бути визнана державою – спонсоркою тероризму,

– заявив Подоляк.



Братська могила на Київщині / Фото 18+ з твітера Михайла Подоляка



У загиблих – зв'язані руки / Фото 18+ з твітера Михайла Подоляка

Загалом на території Київщини вже виявили 8 масових поховань. Найбільше – на території Бучанському районі. Максим Очеретяний – заступник начальника поліції Київської області – заявив, що загалом у масових похованнях виявили тіла 148 людей.

Зеленський про відчуття після Бучі

Президент Володимир Зеленський зізнався, що після візиту до звільненої від окупантів Бучі відчував біль, ненависть та бажання помсти. Наступний етап – нерозуміння дій російських окупантів. Загарбники катували та вбивали людей, яких вважали ворогами, а також не забирали й не рятували своїх "побратимів".

Зеленський наголосив: він не розуміє, як можна було таке робити. Як можна було катувати цивільних.

Президент заявив, що жоден російський нелюд не уникне покарання за злочини проти України та її народу. Жодному окупанту не вдасться втекти від відповідальності. Зокрема, перші 10 загарбників з 64-ї мотострілецької бригади російських сухопутних військ, які коїли злочини проти українців у Бучі, вже отримали статус підозрюваних.

Список злочинців вже отримали прокурори Бучанської окружної прокуратури.

Зауважте! Станом на травень 2022 року СБУ встановила особи майже 900 окупантів, які чинили злочини на Київщині. Окрім того, силовики вже зібрали докази їхніх звірств.