Соседнюю Беларусь накрыли ливни: люди плавают на матрасах – фото, видео
Источник:РБК-Украина
В белорусском городе Лида из-за сильного ливня затопило улицы. Некоторые люди даже пытались плавать на надувных матрасах.
Гроза прошла в городе Лида. Из-за нее затопило улицы, дороги, детские площадки.
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Гроза затопила белорусскую Лиду
Белорусский город Лида из-за непогоды страдает от затопления. Улицы и дворы подтоплены.
На "проблемных" участках дорог движение общественного транспорта затруднено.
Один из жителей даже плавал по улицам на надувном матрасе. Предварительно известно, что им заинтересовалась милиция, но до составления протокола дело не дошло.
Город в Беларуси затопило / Фото newgrodno.by
Местные издания предполагают, что постоянные подтопления вызваны несовершенной системой ливневого стока и особенностями ландшафта. Однако говорят, что власти пообещали прочистить ливневки.
Из-за большого количества осадков в городе затопило детскую площадку: смотрите видео
Непогода в Украине и мире: последние новости
- 4 – 5 июля в российском Сочи одновременно бушевал ливень и сильный ветер. Известно, что из-за падения дерева погиб человек. По состоянию на 5 июля, власти уже были готовы эвакуировать людей. В городе выли сирены.
- 4 июля непогода пронеслась на юге Запорожской области. Мощный ураган разгулялся в курортном городке Бердянск. После непогоды побережье засыпало медузами.
- В тот же день непогода была и в Крыму. Там из-за обильных осадков из берегов вышли 3 реки – Бельбек, Коккозка и Бага.