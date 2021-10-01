"Сосна, но не корабельная": Арахамия назвал еще одну премию для "слуг"

Давид Арахамия озвучил одну из шуточных номинаций для "слуг народа", которая будет называться "Золотая сосна". Ее вручат нардепам, которые попали в скандал в 2021 году.

В Трускавце народных депутатов от "Слуги народа" хотят "наградить" шуточной премией, которая получила свое название после известного скандала.

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"Слугам" хотят вручить "Золотую сосну"

Перед выездным заседанием фракции ее глава Давид Арахамия рассказал, что он вместе с главой политсилы Александром Корниенко хочет присудить шуточную премию "Золотая сосна" тем нардепам, которые опозорились или оскандалились в 2021 году.

Вероятно, таким образом будут наказывать за промахи и в будущем.

Заметим, такое название выбрали неспроста, ведь в 2020 году из-за похожей фразы в скандал попали и сами руководители партии и фракции.

Скандал из-за высказываний Арахамии и Корниенко

Летом 2020 года во время своего визита в Николаев Корниенко и Арахамия должны были презентовать офис "Слуги народа" в городе, но попали в скандал.

В приватном разговоре они обсуждали женщину, звучали такие слова: "такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much", "Рабочая баба, как корабельная сосна". Сначала СМИ писали, что все слова были о коллеге по фракции – Ирине Аллахвердиевой.

Корниенко обвинил журналистов в монтаже, и впоследствии извинился. Он отметил, что в разговоре упоминали об Аллахвердиевой, но только как о красавице. Все остальное – о совсем другом человеке, а именно о Николаевской бизнесвумен Татьяне Домбровской. Мол, она поразила его своей энергией и пылом к труду, но слова он подобрал обидные.

Сама Домбровская рассказала журналистам 24 канала, что первая ее реакция была негативной. Она добавила, что говорить в такой форме о женщинах недопустимо.

Ранее в "Слуге народа" анонсировали вручение на выездном заседании фракции "партийного Оскара".