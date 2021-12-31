"Сосну каждому украинцу": Киву и Дубинского оригинально "поздравили" с Новым годом

В нескольких локациях в Украине люди перед Новым годом могли увидеть необычное приветствие на биллбордах. Причем с очевидным подтекстом.

Надпись там такова: "В праздничные дни сосну каждому украинцу". А изобразили рядом с этими словами нардепа из ОПЗЖ Илью Киву и бывшего "слугу народа" Александра Дубинского.

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Скандальные билборды с Кивой и Дубинским заметили в Украине

Билборды с народным депутатом (бывшим членом "Слуги народа") Александром Дубинским были замечены в Обухове Киевской области. Очевидцы (например, члены фейсбук-сообщества "Подслушано Обухов") говорят – таких установили немало.

Кроме фото Дубинского на билбордах есть и неоднозначная надпись: "В праздничные дни сосну каждому украинцу".

В предложении нет тире, поэтому не вполне понятно, "сосну" здесь – существительное, или глагол.



Дубинский на скандальном билборде / Коллаж 24 канала

Пока неизвестно, кто развесил эти билборды. В комментариях в соцсетях люди говорят разное:

И что недоброжелатели нардепа.

И что он сам – чтобы напомнить о себе.

Примечательно, что такой же билборд был замечен и с другим фигурантом – нардепом из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.



Илья Кива тоже "написал" о "сосне" / Коллаж 24 канала

журналист Сергей Иванов написал в телеграме , что Александр Дубинский обвиняет именно его в развешивании билбордов и "стуканул в полицию".

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