ООН обнародует доклад о посадке самолета с Протасевичем
Источник:DW
Международная организация гражданской авиации ICAO, которая является специализированным учреждением ООН, заявила, что обнародует доклад о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair и задержании Романа Протасевича.
Организация планирует рассказать о выводах своего расследования в ноябре. В частности, для выяснения деталей эксперты побывали в Минске.
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ООН представит доклад о посадке в Минске самолета с Протасевичем
Международная организация гражданской авиации ICAO ездила в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair. Ведь после этого силовики задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
13 сентября будет проинформировано о состоянии расследования. Если члены совета согласятся с этим докладом, тогда же он будет и обнародован,
– рассказали в ICAO.
Более того, руководитель группы ICAO Сильвен Лефойер рассказывал – благодаря преварительной работе он и его коллеги уже смогли составить "общую картину событий".
"Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", – заверил Лефойер, когда эсперты ездили в Минск.
Коротко о задержании Протасевича
- В мае 2021 года ексредактора опозцийного телеграмм-канала NEXTAРомана Протасевича и его девушку Софию Сапегу сняли с самолета и задержали в Минске.
- Пара летела рейсом Афины – Вильнюс. Причиной посадки самолета в Беларуси назвали сообщение о заминировании, впрочем после проверки взрывчатки на борту не обнаружили.
- Впоследствии на провластном телеканале появилось "интервью" Протасевича, в котором он якобы признал свою вину в организации массовых беспорядков.
- По словам отца Протасевича, его сына неоднократно пытали.
- 25 июня задержанного парня и девушку перевели под домашний арест.