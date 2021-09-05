ООН обнародует доклад о посадке самолета с Протасевичем

Международная организация гражданской авиации ICAO, которая является специализированным учреждением ООН, заявила, что обнародует доклад о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair и задержании Романа Протасевича.

Организация планирует рассказать о выводах своего расследования в ноябре. В частности, для выяснения деталей эксперты побывали в Минске.

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ООН представит доклад о посадке в Минске самолета с Протасевичем

Международная организация гражданской авиации ICAO ездила в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair. Ведь после этого силовики задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

13 сентября будет проинформировано о состоянии расследования. Если члены совета согласятся с этим докладом, тогда же он будет и обнародован,

– рассказали в ICAO.

Более того, руководитель группы ICAO Сильвен Лефойер рассказывал – благодаря преварительной работе он и его коллеги уже смогли составить "общую картину событий".

"Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", – заверил Лефойер, когда эсперты ездили в Минск.

Коротко о задержании Протасевича