Составляла карты с позициями ВСУ: на Донбассе разоблачили шпионку оккупантов

Правоохранители разоблачили на Донбассе женщину, которая шпионила за украинскими военными. Информацию она передавала российским оккупантам.

По информации Офиса генерального прокурора, шпионажем занималась жительница села Гранитное Волновахского района Донецкой области.

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Женщина шпионила за украинскими военными

По данным следствия, в течение января 2022 года женщина неоднократно с помощью одного из мессенджеров передавала представителю оккупантов данные об украинских военных. В частности, о дислокации военных подразделений Вооруженных сил Украины в Гранитном и вблизи него.

Злоумышленница имеет образование картографа. Поэтому она предоставила боевикам подробную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями. Рассказывала о размещении техники, окопов, блиндажей, блокпостов, домов и укрытий, которые используют украинские защитники.

На Донбассе разоблачили шпионку оккупантов / Фото Донецкой областной прокуратуры

Злоумышленницу задержали

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий женщину задержали на контрольном пункте въезда – выезда "Новотроицкое". Ей объявили о подозрении в содействии деятельности террористической организации.

Подозреваемой уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Женщина шпионила за украинскими военными / Фото Донецкой областной прокуратуры

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