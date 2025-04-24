Тревога по всей Украине: Россия запустила "Калибры"

В Украине объявлена тревога из-за пусков ракет "Калибр" из Черного моря. Украинцам следует соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до стабилизации ситуации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины. Ночью 24 апреля российские войска произвели пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Чёрного моря.

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Россияне запустили "Калибры"

В связи с этим в Украине объявили воздушную тревогу. Сигналы тревоги сначала прозвучали на юге, а затем распространились на центральную часть страны, достигнув Хмельницкой области и других западных регионов.

Воздушные силы предупредили о возможной угрозе ракетного удара. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги и немедленно направляться в ближайшие укрытия.