Состоялся еще один обмен пленными: Украина вернула тела 46 воинов
Украина не оставляет своих людей на произвол судьбы. Мы вытаскиваем их даже из лап врага.
Доказательством тому является то, что состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. В результате нам удалось вернуть тела погибших защитников.
Это не будет за один раз, - глава разведки пояснил, какая ситуация с обменом защитников Мариуполя
Всех похоронят достойно
Всего удалось унести тела 46 погибших в боях украинских воинов.
В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих состоялась в Запорожской области.
Все 46 тел героических защитников будут похоронены достойно и с почестями. Среди них 21 – защитники "Азовстали".
Также известно, что эту операцию провели в сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Главному управлению разведки, СБУ, Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и другим силовым структурам нашего государства.
Как проводят обмены пленными
- Президент Владимир Зеленский рассказывал , что в процесс обмена пленных Украина привлекает максимальное количество партнеров. Киев делает все, чтобы как можно скорее освободить украинских военных из российского плена. К этому процессу привлекают Международный комитет Красного Креста, ООН и даже несколько государств, оказывающих определенное влияние на россиян. Об условиях содержания пленных и оказывают ли им необходимую помощь информации нет.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказывала, что по информации на 20 июня в российском плену находилось более 1500 наших людей. Мирных украинцев, попавших в руки врага, они содержат как военнопленных. Это нарушает законы и нормы права. Пленных мирных граждан кафиры содержат в разных городах России. Это приводит к проблеме, потому что нет правовых норм для их обмена. Ведь у таких людей нет статуса по гуманитарному международному праву.
- В то же время в Украине нахожусь и российские пленные. Их размещают в специальных лагерях для содержания пленных. Министр юстиции Денис Мальский сообщал, что почти все россияне не хотят оставаться в Украине и мечтают пойти на обмен. Российские военнопленные опросили, и те признались, что хотят идти на обмен. Такой ответ дали 99% россиян. Они также рассказывают разные истории о том, что их принудительно "засунули" в вооруженные силы России.