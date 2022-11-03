Состоялся очередной обмен пленными: домой вернулись 107 воинов

В рамках очередного обмена из российского плена домой вернулись 107 украинских военных.

Между Украиной и Россией в четверг, 3 ноября, прошел очередной обмен военнопленными по формуле "107 на 107". Удалось освободить 6 офицеров, 101 рядового и сержанта.

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Среди освобожденных пленных – "азовцы"

Домой вернулись воины из Вооруженных, Военно-морских сил, Территориальной обороны, спецслужбы транспорта, Национальной полиции, а также пограничники и нацгвардейцы, среди которых "азовцы".

74 украинских бойца защищали "Азовсталь". Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь защищать город.

Украинские военные вернулись из плена: смотрите видео

По словам Ермака, домой вернули многих раненых в боях. В частности, удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела.

Как отметил руководитель ОП, среди освобожденных есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют части лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец ​​в результате взрыва в Еленовской колонии.

Украина возвращает домой своих героев

29 октября Украина вернула домой 52 своих героя. Самому молодому – 19 лет. Далее героев ждет медицинская помощь и реабилитация, а также долгожданное возвращение домой.

В этот же день президент Владимир Зеленский рассказал, что во время обмена домой вернулись 50 наших защитников и двое гражданских. Среди них – бойцы Нацгвардии, Военно-Морских сил, пограничники, теробороновцы.

Среди освобожденных были 14 морских пехотинцев, служащих в Николаевской отдельной бригаде. Их встретили Герой Украины Евгений Бова и майор Алексей Булахов. Бова подчеркнул, что каждый обмен происходит в результате титанических усилий переговорщиков. Не стоит об этом забывать.

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