Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией
30 апреля 2022 , 17:57Читати новину українською
Источник:Ирина Верещук
30 апреля удалось вернуть семь украинских военных и семь гражданских. Одна из военных женщин на пятом месяце беременности.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Она отметила, что этот обмен особенный для нее.
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Особый обмен пленными: что известно
Сегодня, 30 апреля, украинская и российская стороны провели еще один обмен пленных.
Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских,
– рассказала Верещук.
Вице-премьер-министр подчеркнула, что это – непростой обмен, поскольку одна из военных женщин находится на пятом месяце беременности.