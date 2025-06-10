Новый этап обмена пленными: кого удалось вернуть
- 10 июня состоялся обмен пленными, во время которого вернули украинских военных с тяжелыми ранениями и болезнями.
- Некоторые из освобожденных бойцов были в плену более 3 лет.
10 июня закончился первый этап нового обмена пленными. Удалось вернуть домой защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.
У Коордштабе рассказали, кого освободили из российской неволи на этот раз, передает 24 Канал.
Смотрите также Очередная информационно-психологическая операция: как Россия пытается оказать давление на родных защитников
Вернули воинов в категории "тяжелораненые и тяжелобольные"
На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители:
- Военно-морских сил,
- Сухопутных войск,
- ТрО,
- ДШВ,
- СБС,
- пограничной службы,
- Нацгвардии,
- Государственной специальной службы транспорта.
Во время этого этапа обмена есть защитники Мариуполя, которые провели в плену более 3 лет.
Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось вернуть домой и офицеров.
Это был первый этап обмена в категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи.
Все освобожденные сегодня оборонцы имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез,
– рассказали в Коордштабе.
Кого отправили в Россию
В Россию 10 июня отправили оккупантов с осколочными и пулевыми ранениями, обморожениями конечностей, ожогами, ампутациями.
Также среди них много военнопленных, которые попали в плен с тяжелыми заболеваниями, в частности ВИЧ/СПИД, астма, диабет, гепатиты.
Примечательно, что украинская сторона считает такие заболевания тяжелыми и соответствующими по критериям обмена. Однако в России эти проблемы со здоровьем не стали препятствием для отправки этих людей на такую тяжелую войну. Подозреваем, что МО России вернет всех их в строй, если у больных сохранились все конечности,
– отметили в проекте "Хочу жить".
Там также добавили, что для тяжело раненых и больных россиян в украинских лагерях для военнопленных были созданы условия, предусмотренные Женевскими конвенциями.
Оккупанты были в лазаретах, получали необходимую медицинскую помощь, иногда даже оперативные вмешательства.
Военнопленные с диабетом 1-го типа обеспечивались инсулином, а для больных ВИЧ/СПИДом предоставляли антиретровирусную терапию для подавления вируса в организме.
Между тем Россия возвращает украинцев, которые в результате ужасных условий содержания или намеренно были инфицированы туберкулезом или гепатитами.
Украинские воины рассказывали, что иногда россияне намеренно не изолируют больных, чтобы они заразили как можно больше других.