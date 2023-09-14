ВСУ продолжают наступление, а атаки россиян оборачиваются потерями: карта боев за 14 сентября

14 сентября 2023, 08:42
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Источник:

Генштаб ВСУ

По всей территории фронта продолжаются тяжелые бои – оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с занятых позиций. Однако украинские военные продолжают героически противостоять агрессору и делают постепенные шаги к полному освобождению территории.

За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Россия нанесла 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершила 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины.

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Где ведутся самые тяжелые бои

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском и Бахмутском направлениях Россия не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий достигли частичного успеха в районах Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Ситуация вокруг Бахмута: смотрите на карте

 

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" Вооруженные Силы стойко держат оборону Марьинки. За прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Где ведутся бои за Марьинку: смотрите на карте

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, оказывать давление на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

 

Все атаки врага в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области обернулась для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Состояние фронта на Юге: смотрите на карте

Контрбатарейная борьба продолжается

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады и наносить успешное поражение по тылам противника.

На Севере относительно стабильно

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Автор: Дмитро Усик