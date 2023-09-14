ВСУ продолжают наступление, а атаки россиян оборачиваются потерями: карта боев за 14 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
По всей территории фронта продолжаются тяжелые бои – оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с занятых позиций. Однако украинские военные продолжают героически противостоять агрессору и делают постепенные шаги к полному освобождению территории.
За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Россия нанесла 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершила 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины.
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Где ведутся самые тяжелые бои
Ситуация вокруг Бахмута: смотрите на карте
В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" Вооруженные Силы стойко держат оборону Марьинки. За прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
Где ведутся бои за Марьинку: смотрите на картеНа Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, оказывать давление на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.
Все атаки врага в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области обернулась для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
Состояние фронта на Юге: смотрите на карте
Контрбатарейная борьба продолжается
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады и наносить успешное поражение по тылам противника.