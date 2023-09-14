ВСУ продолжают наступление, а атаки россиян оборачиваются потерями: карта боев за 14 сентября

За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Россия нанесла 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершила 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины.

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Ситуация вокруг Бахмута: смотрите на карте

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" наРоссия не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий достигли частичного успеха в районах Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" Вооруженные Силы стойко держат оборону Марьинки. За прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Где ведутся бои за Марьинку: смотрите на карте

Силы обороны продолжают удерживать инициативу, оказывать давление на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

Все атаки врага в районахЗапорожской области обернулась для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Состояние фронта на Юге: смотрите на карте

Контрбатарейная борьба продолжается

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.