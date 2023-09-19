Без Кадырова: Фейгин предположил, сможет ли Путин сохранить стабильность в Чечне

На фоне слухов о критическом состоянии Рамзана Кадырова обсуждают также последствия, которые может повлечь за собой его смерть. Перед Владимиром Путиным встанет новая проблема – стабилизировать ситуацию в Чечне.

Российский правозащитник Марк Фейгин сказал 24 Каналу, что, вероятнее всего, контроль над Северным Кавказом вернуть удастся, но ненадолго. Регион может "загореться", как это было уже не раз в истории.

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"Пока не будет окончательного поражения в Украине, они смогут удерживать ситуацию", – считает Фейгин.

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Серьезным триггером для чеченцев может стать потеря Крыма. К слову, чтобы перерезать сухопутный коридор в оккупированный полуостров, ВСУ осталось 15–20 километров, а Керченский мост уже подвергся нескольким атакам и не может полноценно функционировать.

Будут ли последствия для России

Если Рамзан Кадыров таки умрет, может усилиться раскол в кремлевской верхушке. Речь о ФСБ, которая всегда недолюбливала чеченского узурпатора, и росгвардии, которая, напротив, с ним "дружила".

Кроме того, отход Кадырова может повлиять на ситуацию на российско-украинском фронте. Поскольку его войска выполняют роль заградительных отрядов, то без них вражеская оборона, вероятнее всего, просто рассыплется.

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