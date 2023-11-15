В каком состоянии пункты несокрушимости: сколько уже развернули и чем они оборудованы

Украина готовится к возможному повторению сценария минувшей зимой, когда Россия атаковала энергетические объекты и оставила нас без света. В то же время Украина готовится и разворачивает пункты несокрушимости заранее.

Пресофицер ГСЧС Александр Хорунжий во время брифинга рассказал, что в Украине развернуто около 1000 пунктов несокрушимости. Речь идет о 750 стационарных пунктах несокрушимости на базе объектов ГСЧС и около 300 – мобильных пунктах несокрушимости на базе палаток.

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Люди могут получить помощь

По его словам, они укомплектованы оснащением и имуществом в соответствии с требованиями, утвержденными Кабинетом Министров.

В частности, это теплогенераторы, необходимое для электрооборудования, предусмотренные горячие напитки. Это устройство уголков безопасности. В отдельных пунктах несгибаемости есть возможности для перепеловки детей,

– подчеркнул Хорунжий.

По последним с октября 2022 года в пунктах несокрушимости оказана помощь более 635 тысячам человек, а в 2023 году помощь получили 1643 человека. Хорунжий подчеркнул, что они продолжают работать.

Пункты несокрушимости уже в Действии