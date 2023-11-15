Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий під час брифінгу розповів, що в Україні розгорнуто близько 1000 пунктів незламності. Мовиться про 750 стаціонарних пунктів незламності на базі об'єктів ДСНС і близько 300 – мобільних пунктів незламності на базі наметів.

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Люди можуть отримати допомогу

За його словами, вони укомплектовані оснащенням та майном відповідно до вимог, затверджених Кабінетом Міністрів.

Зокрема, це теплогенератори, необхідне електрообладнання, передбачені гарячі напої. Це влаштування куточків безпеки. В окремих пунктах незламності є можливості для перепеленання дітей,

– підкреслив Хорунжий.

За останніми з жовтня 2022 року у пунктах незламності надано допомогу понад 635 тисячам осіб, а у 2023 році допомогу отримали 1643 особи. Хорунжий наголосив, що вони й далі продовжують працювати.

Пункти незламності вже в Дії