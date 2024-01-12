У России повышается инфляция и есть проблемы на рынках сбыта. Об этом 24 Каналу отметил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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"Обратите внимание, уменьшены более чем в два раза возможности их национального фонда благосостояния. Там около 50 миллиардов долларов в нем осталось, очень серьезный спад идет и динамика имеет просто впечатляющий нисходящий тренд", – сказал Чаленко.

Нисходящий тренд экономики

Политолог подчеркнул, что санкции, которые получает Россия, действуют не прямо на определенную отрасль. К примеру, дефицит яиц на рынке возник не из-за того, что "россияне стали богаче и стали больше потреблять яиц" – именно такое объяснение нашел российский диктатор. А потому что России стало сложнее закупать тот же корм.

"Им банально не хотят продавать. Вопрос опять же в ограничениях и по банковской системе, они так же действуют. Плюс – несмотря на то, что Россия потеряла основной рынок сбыта по газу, они пытались переориентироваться. Китай фактически сказал, что им столько газа не нужно, а хотите строить газопроводы – стройте за свой счет. Россия начала газификацию собственных граждан и там сейчас больше трети страны сидит вообще без газа", – отметил политолог.

Из-за аномальных морозов, которые в этом сезоне зафиксировали в России, энергетика страны-террористки оказалась неготова. Россияне замерзают в своих многоэтажках, а чтобы хоть как-нибудь согреться – они разжигают костры во дворах.

"С одной стороны это бесхозяйственность Кремля, а с другой – остающиеся у них деньги, они вкладывают в ВПК и оно начинает затягиваться на шее российской экономики. Экономические санкции действуют, но этот кумулятивный эффект он приходит не сразу. Шоковый был в начале, потом Россия вроде как-то привыкла. Единственный вопрос, что нельзя останавливаться на динамике введения санкций: ввели 12-й пакет – давайте уже 13-й, давайте конкретно бить по энергетике, налогам с нефти и газа, продажам", – добавил Чаленко.

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