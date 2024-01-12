В Росії підвищується інфляція і є проблеми на ринках збуту. Про це 24 Каналу зазначив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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"Зверніть увагу, зменшено в понад два рази можливості їхнього національного фонду добробуту. Там близько 50 мільярдів доларів в ньому залишилося, дуже серйозний спад іде і динаміка має просто вражаючадний низхідний тренд", – сказав Чаленко.

Низхідний тренд економіки

Політолог наголосив, що санкції, які отримує Росія, діють не прямо на певну галузь. Наприклад, дефіцит яєць на ринку виник не через те, що "росіяни стали багатішати і почали більше споживати яєць" – саме таке пояснення знайшов російський диктатор. А через те, що Росії стало складніше закуповувати той же корм.

"Їм банально не хочуть продавати. Питання знову ж таки в обмеженнях і по банківській системі, воно так само діє. Плюс – попри те, що Росія втратила основний ринок збуту стосовно газу, вони намагалися переорієнтуватися. Китай фактично сказав, що їм стільки газу не потрібно, а хочете будувати газопроводи – будуйте за свій рахунок. Росія почала газифікацію власних громадян і там зараз понад третина країни сидить взагалі без газу", – відзначив політолог.

Через аномальні морози, які цього сезону зафіксували в Росії, енергетика країни-терористки виявилася неготовою. Росіяни замерзають у своїх багатоповерхівках, а щоб бодай якось зігрітися – вони розпалюють багаття у дворах.

"З одного боку це безгосподарність Кремля, а з іншого – гроші, які у них залишаються, вони вкладають у ВПК і воно починає затягуватися на шиї російської економіки. Економічні санкції діють, але цей кумулятивний ефект він приходить не одразу. Шоковий був на початку, потім Росія нібито якось призвичаїлась. Єдине питання, що не можна зупинятися на динаміці введення санкцій: ввели 12-й пакет – давайте вже 13-й, давайте конкретно бити по енергетиці, податках з нафти та газу, продажах", – додав Чаленко.

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