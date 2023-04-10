Не может даже встать с кровати, – брат Саакашвили рассказал о сложном состоянии политика
Источник:NV
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили находится в критическом состоянии. Его вес составляет всего 60 килограммов.
Об этом рассказал брат политика Давид Саакашвили. Бывший президент Грузии до сих пор находится в заключении.
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Причина состояния Саакашвили – отравление
Давид Саакашвили отметил, что согласно заключению грузинских, европейских и американских врачей, его брату грозит смертельная опасность.
Сейчас мы реально видим в прямом эфире смертную казнь человека. Он абсолютно здоровым зашел в клинику более года назад, а сейчас видим абсолютно больного по состоянию здоровья. О чем свидетельствуют не только его анализы, но и его визуализация,
– заявил брат политика.
По его словам, Саакашвили весит очень мало – менее 60 килограммов.
"Визуально это уже не тот Миша, которого мы все помним энергичным человеком, всегда активным. Он сейчас не в состоянии не только активно защищать свои позиции и говорить. Он даже не может встать с постели", – заметил Давид Саакашвили.
Он добавил, что причиной такого состояния бывшего президента Грузии является отравление.
"А реакция власти – будто он не употребляет пищу. Даже дальше они пошли: обвиняют семью, что якобы не дают достаточно калорий специально, чтобы он выглядел плохо. Это бред", – подытожил брат политика.
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Последние новости о состоянии Саакашвили
- Британский канал Sky News получил письменный комментарий Саакашвили. Из него понятно, что сейчас экс-президент Грузии борется за жизнь и находится в шаге от смерти.
- Он написал, что сначала весил 120 килограммов, а затем похудел до 64. Если вес политика составит менее 60 килограммов, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Саакашвили добавил: "Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет адскую боль".
- Политик также заявил, что его мозг, по данным МРТ, поврежден. Более того, он написал в письме немецким СМИ, что большинство симптомов связаны с отравлением тяжелыми металлами – Саакашвили отравили в тюрьме в конце 2022 года.
- Его мать рассказала, что политик почти не двигается. Его состояние ухудшается каждый день. Врачи провели анализы в лабораториях Германии и США, которые подтвердили наличие интоксикации и необходимость выведения этих металлов из его организма. Однако в больнице, где находится Саакашвили, этого не делают.