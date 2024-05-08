Состояние детей – тяжелое, их спасают лучшие врачи: Синегубов рассказал об атаке на Харьков

Россияне днем ударили по открытой местности образовательного учреждения Харькова, в результате чего пострадали дети. Пока известно, что трое мальчиков находятся в очень тяжелом состоянии.

Днем 8 мая оккупанты обстреляли Харьков. Среди пострадавших – трое детей. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона рассказал подробности атаки, передает 24 Канал.

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Дети просто играли на площадке

По словам Синенубова, вражеский удар пришелся по Салтовскому району. Россияне попали прямо возле школьной спортивной площадки. Какой тип боеприпаса использовали оккупанты еще неизвестно.

Есть информация о 5 пострадавших. Среди них – трое мальчиков – 12, 13 и 15 лет.

Трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Доставлены уже в больницу. Врачи из узкопрофильных больниц города все усилия направили на спасение жизней. Однако. предварительно, состояние детей очень тяжелое,

– рассказал чиновник.

Синегубов подчеркнул, что обучение в школах города проходит только онлайн. Однако удар произошел не во время учебного процесса. Дети просто играли в футбол на спортивной площадке.

Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко в комментарии СМИ добавил, что у одного мальчика – травматическая ампутация.

Известно, что к медикам также обратились еще двое взрослых. Это 55-летний мужчина и 80-летняя женщина.

Их состояние еще оценивают. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов.

Спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что снаряд попал посреди футбольной площадки. Он предположил, что по Харькову ударили двигавшейся на сверхнизких высотах ракетой, из-за чего ее не заметили на радарах ПВО и не дали сигнал воздушной тревоги.

Напомним, что после 13:10 в городе прогремели взрывы. Мэр города Терехов сообщил о прилетах в жилой район Харькова.