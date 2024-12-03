Сотни тысяч долларов наличными: сколько зарабатывают и какой доход у врачей в Хмельницкой МСЭК

В Хмельницкой городской медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) работают три врача: невропатолог, хирург и терапевт. Журналисты узнали информацию об их доходах и имущественном состоянии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Хмельницкий. Журналисты направляли запрос в Департамент здравоохранения Хмельницкой ОВА.

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Глава комиссии – Алла Слободенюк – невропатолог

Алла Слободенюк занимает должность с 19 ноября 2021 года. По данным ее декларации за 2023 год, в собственности семьи есть три земельных участка и сельскохозяйственная техника (трактор ДТЗ 5244НPX, выпуск 2021 года).

Ее заработная плата по основному месту работы в Красиловской многопрофильной больнице составила 361 360 гривен, а по совместительству в Хмельницком областном центре МСЭК – 82 578 гривен. Также врач получила гонорар в размере 134 036 гривен от предприятия "Красиловский агрегатный завод". Муж врача, Василий Слободенюк, получил пенсию в сумме 79 140 гривен.

Елена Климчук – хирург

Елена Климчук начала работать в МСЭК с 8 марта 2024 года. В ее декларации указано, что она владеет двумя квартирами (80 м² и 73 м²), нежилым помещением, земельным участком и автомобилем Toyota Avensis 2008 года. Зарплата по основному месту работы в Хмельницкой областной больнице составила 228 419 гривен, а по совместительству в МСЭК – 201 136 гривен.

Кроме того, врач получила социальную помощь от Управления труда и социальной защиты населения Тернопольской РГА в размере 25 200 гривен. Официально указано, что наличными она имеет 200 000 долларов США, на банковских счетах – 320 долларов и 140 000 гривен.

Тарас Заярнюк – терапевт

Тарас Заярнюк работает в МСЭК с 1 марта 2022 года. В декларации за 2023 год указано, что у него и жены Ольги есть квартира (107 м²), два земельных участка и автомобиль Jeep Grand Cherokee 2014 года. Врач владеет долями в нескольких предприятиях: 50% в ООО "Солнечное будущее", 100% в ФХ "Днестровское 2018" и ООО "Биоланд", 20% в спортивно-охотничьем клубе "Подолье", а также 37% в ООО "Шмель". Его зарплата в МСЭК за год составила 288 207 гривен, а также врач получил пенсию в размере 32 200 гривен.