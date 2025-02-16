Папа Франциск находится в римской больнице: почему понтифик подвержен легочным инфекциям

Папа Римский провел уже 3 день в римской больнице после госпитализации из-за инфекции дыхательных путей. 88-летний понтифик находится в стабильном состоянии, его лечение продолжается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Врачи советуют Франциску полный покой, поэтому он не смог сегодня, 16 февраля, произнести свою обычную воскресную молитву на площади Святого Петра и возглавить специальную мессу для художников по случаю Юбилейного года Католической Церкви.

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Что известно о состоянии здоровья понтифика

Кардинал Хосе Толентино де Мендонса, который возглавил мессу в отсутствие понтифика, открыл богослужение словами поддержки. "Наша первая мысль обращена к Папе Франциску", – сказал кардинал в базилике Святого Петра.

В Ватикане сообщили, что Папа Римский останется в больнице так долго, сколько этого потребует его лечение.

Сам Франциск поблагодарил верующих за молитвы, а медицинских работников больницы – за заботу.

Я хотел бы быть среди вас, но, как известно, нахожусь здесь, в больнице Джемелли, поскольку все еще нуждаюсь в лечении моего бронхита,

– отметил он.

К слову, Франциск является понтификом с 2013 года, за последние 2 года он несколько раз болел гриппом и имел другие проблемы со здоровьем.

В молодости у Папы развился плеврит, поэтому ему удалили часть одного из легких, а в последнее время он склонен к легочным инфекциям.

Отдых во время Юбилейного года

Юбилей, также известный как Святой Год, продлится до 6 января 2026 года. Глава отдела Итальянской епископской конференции Массимо Анджелелли считает – хорошо, что Папа получил возможность отдохнуть в течение напряженного года.

В эти дни лучше всего, чтобы он был ограничен, так сказать, больничной палатой, чтобы полностью восстановить свои силы и получить заботу в условиях полной безопасности, – а Юбилей продлится еще долго,

– сказал он.

Напомним, в воскресенье, 9 февраля, понтифик не смог завершить проповедь для вооруженных сил, полиции и сил безопасности из-за проблем с дыханием. Франциск передал текст церемониймейстеру.