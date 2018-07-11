Состояние жертвы "Новичка" в Эймсбери Роули улучшилось: мужчина поговорил с полицией

45-летний Чарли Роули, который вместе с умершей Дон Старджесс отравился "Новичком" в городке Эймсбери, вышел из критического состояния и может говорить. Кроме того, его уже даже опрашивают представители полиции.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Скотланд-Ярде.

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"Сотрудники следственной группы провели короткую беседу с Чарли и будут проводить дальнейшие разговоры с ним в ближайшие дни, чтобы попытаться установить, как он и Дон Стерджесс отравились нервным агентом", – отметили представители правоохранительных органов Великобритании.

Также в полиции отметили, что все контакты, которые они будут осуществлять с Роули, будут происходить только после консультации с врачами. В то же время подчеркивается, никакой информации о дальнейших контактах с жертвой "Новичка" они предоставлять не будут.

К слову, в отделе по борьбе с терроризмом британской полиции подчеркнули, что они не могут гарантировать, что будут задержаны те, кто является ответственным за отравление.

Напомним, 4 июля в британском городке Эймсбери, которое располагается неподалеку от Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравили их "Новичком". 9 июля в больнице умерла 44-летняя Дон Старджесс, а 10 июля Роули пришел в сознание, однако все еще находился в критическом состоянии.