Стан жертви "Новачка" у Еймсбері Роулі покращився: чоловік поговорив з поліцією
45-річний Чарлі Роулі, який разом із померлою Дон Старджесс зазнав отруєння "Новачком" у містечку Еймсбері, вийшов із критичного стану та може говорити. Крім того, його вже навіть опитують представники поліції.
Про це повідомляє Sky News з посиланням на Скотланд-Ярді.
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"Співробітники слідчої групи провели коротку бесіду з Чарлі та будуть проводити подальші розмови з ним найближчими днями, щоб спробувати встановити, як він і Дон Стерджесс отруїлися нервовим агентом", – зазначили представники правоохоронних органів Великої Британії.
Також у поліції зауважили, що усі контакти, які вони здійснюватимуть із Роулі, відбуватимуться лише після консультації із лікарями. Водночас підкреслюється, у жодної інформації щодо подальших контактів із жертвою "Новачка" вони надавати не будуть.
До слова у відділу боротьби з тероризмом британської поліції наголосили, вони не можуть гарантувати, що буде затримано тих, хто є відповідальним за отруєння.
Нагадаємо, 4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було "Новачком". 9 липня у лікарні померла 44-річна Дон Старджесс, натомість 10 липня Роулі прийшов до тями, однак все ще перебував у критичному стані.