Стан жертви "Новачка" у Еймсбері Роулі покращився: чоловік поговорив з поліцією

45-річний Чарлі Роулі, який разом із померлою Дон Старджесс зазнав отруєння "Новачком" у містечку Еймсбері, вийшов із критичного стану та може говорити. Крім того, його вже навіть опитують представники поліції.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на Скотланд-Ярді.

Читайте також: Поліція Британії зробила шокуючу заяву про властивості отрути "Новачок"

"Співробітники слідчої групи провели коротку бесіду з Чарлі та будуть проводити подальші розмови з ним найближчими днями, щоб спробувати встановити, як він і Дон Стерджесс отруїлися нервовим агентом", – зазначили представники правоохоронних органів Великої Британії.

Також у поліції зауважили, що усі контакти, які вони здійснюватимуть із Роулі, відбуватимуться лише після консультації із лікарями. Водночас підкреслюється, у жодної інформації щодо подальших контактів із жертвою "Новачка" вони надавати не будуть.

До слова у відділу боротьби з тероризмом британської поліції наголосили, вони не можуть гарантувати, що буде затримано тих, хто є відповідальним за отруєння.