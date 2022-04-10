Сотни миллионов финподдержки: детали встречи Зеленского и Джонсона
10 апреля 2022 , 13:16Читати новину українською
Источник:телеграм Александра Качуры
Президент Владимир Зеленский 9 апреля провел встречу с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном. Британский премьер анонсировал новый пакет помощи Украине.
Британия предоставила бесплатную помощь
Итоги встречи Зеленского и Джонсона сообщил депутат "Слуги народа" Александр Качура. Британия предоставит серьезную финансовую поддержку Украине.
Это интересно Джонсону подарили петухов, уцелевших после обстрела Бородянки
Нардеп сообщил, что Украина получит 500 миллионов долларов от Всемирного банка. Также Великобритания выделила для нашего государства 394 миллиона фунтов стерлингов.
Сообщается, что Британия предоставила Украине бесплатную помощь.
Зеленский принял Джонсона в Киеве: коротко
- Борис Джонсон во время пресс-конференции с Зеленским анонсировал увеличение санкционного давления на Россию.
- Он рассказал, что вместе с партнерами для Украины собрали более 1,5 миллиарда евро.
- Кроме того, британский премьер высказался о войне России против Украины. По его словам, российскую агрессию нельзя оправдать.
- Джонсон считает, что зверства оккупантов на Киевщине – это сокрушительный удар по репутации Путина.
- Президент Украины после встречи с Джонсоном сказал, что Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киевщины.
Достойно внимания – Джонсон записал видео в поезде Укрзализныци, направляясь в Киев: смотрите видео