Сотни рейсов отменили: "Белавиа" больше не будет летать в Украину

Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила о прекращении полетов в Украину из-за закрытия авиасообщения между странами. Все рейсы с 26 мая по 25 августа 2021 года уже отменили.
В пресс-службе авиакомпании отметили, что вынуждены отменить полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков.
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Как известно, полеты в украинские города полностью остановят с 26 мая. Однако есть ночные рейсы, которые отменят уже 25 мая. Говорится о:
- B2 847 в Киев (время вылета 22:40);
- B2 833 в Одессу (время вылета 23:40).
Что будет с билетами
В авиакомпании пояснили, что пассажиры, которые ранее приобрели билеты на указанные даты, могут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.Обратите внимание! Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.
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- 25 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. А с 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются. Это решение принял Кабмин 25 мая.
- Также запрещено осуществление полетов в белорусском воздушном пространстве украинскими авиакомпаниями. Такие ограничения ввели после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.
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"Белавиа" сокращает персонал
Заметим, что ряд стран Европы также закрыл авиасообщение с Беларусью. Следовательно, "Белавиа" оказалась в трудном положении и вынуждена увольнять своих работников.
Сокращение расходов, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала – это неприятные, хотя и закономерные шаги. Мы хотим обратить внимание, что решение по увольнению персонала могут принимать только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы,
– заявили в пресс-службе авиаперевозчика.
Также в "Белавиа" сообщили, что массовые сокращения пока не рассматриваются.Больше о том, какие авиакомпании прекратили летать через Беларусь – читайте в материале.