Сотня раненых за два дня: в оккупантов серьезные потери в живой силе
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов. Только за два дня захватчики свезли в больницы Донетчины 115 раненых.
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские кафиры терпят страшные потери в живой силе и технике. В течение 27-28 мая они свезли в лечебные заведения временно оккупированной Донбасса 115 раненых. Туда же поместили тела 32 "200-х".
Брак "пушечного мяса": в Москве начались облавы на призывников
Мобилизуют гражданских, чтобы восполнить потери
Серьезные потери понесли воинские части и подразделения одного из корпусов 8-й общевойсковой армии России. Чтобы как-нибудь пополнить все, они банально принудительно мобилизуют жителей временно оккупированных территорий Донецкой области.
В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил российской федерации, продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
В ОРДЛО недовольны массовой мобилизацией: берут всех
Российские захватчики вообще не чтят мирных людей и просто мобилизуют всех подряд на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Боевики даже догадались забирать студентов местных высших учебных заведений. Иногда все доходило до трагикомических ситуаций.
- Следствие такой принудительной мобилизации – абсолютный беспорядок в подразделениях . В разговоре два таких жителя ОРДЛО жалуются на невероятно дикие ситуации в своих группировках. Некоторые солдаты катаются на "отжатом" автомобиле по селам, чтобы поймать интернет, а кто-то просто ужасно пьянствует.
- Жены мужчин из ОРДЛО даже догадались совершить акцию протеста из-за такой принудительной мобилизации. Они перехватили колонну , которая должна была отправить людей на фронт. Россияне утверждали, что просто везут мужчин на отдых. Однако на самом деле их должны были перебросить на другое направление, где продолжаются боевые действия.
- Другие женщины вышли к одному из "элитных боевиков" с претензиями по принудительной мобилизации. По данным украинского журналиста Дениса Казанского, совсем скоро из жен сделали "агентами из Украины". Они хотят посадить их за решетку на 20 лет . Вот такова свобода слова в ОРДЛО.
К теме – перехвачен разговор кафиров о бунтах из-за "мобилизованных" студентов на Донбассе