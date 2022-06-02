Сотня раненых за два дня: в оккупантов серьезные потери в живой силе

Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов. Только за два дня захватчики свезли в больницы Донетчины 115 раненых.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские кафиры терпят страшные потери в живой силе и технике. В течение 27-28 мая они свезли в лечебные заведения временно оккупированной Донбасса 115 раненых. Туда же поместили тела 32 "200-х".

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Мобилизуют гражданских, чтобы восполнить потери

Серьезные потери понесли воинские части и подразделения одного из корпусов 8-й общевойсковой армии России. Чтобы как-нибудь пополнить все, они банально принудительно мобилизуют жителей временно оккупированных территорий Донецкой области.

В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил российской федерации, продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

В ОРДЛО недовольны массовой мобилизацией: берут всех

Российские захватчики вообще не чтят мирных людей и просто мобилизуют всех подряд на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Боевики даже догадались забирать студентов местных высших учебных заведений. Иногда все доходило до трагикомических ситуаций.

Следствие такой принудительной мобилизации – абсолютный беспорядок в подразделениях . В разговоре два таких жителя ОРДЛО жалуются на невероятно дикие ситуации в своих группировках. Некоторые солдаты катаются на "отжатом" автомобиле по селам, чтобы поймать интернет, а кто-то просто ужасно пьянствует.

. В разговоре два таких жителя ОРДЛО жалуются на невероятно дикие ситуации в своих группировках. Некоторые солдаты катаются на "отжатом" автомобиле по селам, чтобы поймать интернет, а кто-то просто ужасно пьянствует. Жены мужчин из ОРДЛО даже догадались совершить акцию протеста из-за такой принудительной мобилизации. Они перехватили колонну , которая должна была отправить людей на фронт. Россияне утверждали, что просто везут мужчин на отдых. Однако на самом деле их должны были перебросить на другое направление, где продолжаются боевые действия.

Другие женщины вышли к одному из "элитных боевиков" с претензиями по принудительной мобилизации. По данным украинского журналиста Дениса Казанского, совсем скоро из жен сделали "агентами из Украины". Они хотят посадить их за решетку на 20 лет . Вот такова свобода слова в ОРДЛО.

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